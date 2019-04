Advocaten aan het woord in moordzaak tattookillers

Zijn lichaam werd in maart 2009 zwaar toegetakeld gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Volgens justitie is er sprake van marteling en moord. Twee weken geleden zijn levenslange celstraffen tegen de verdachten geëist. Maandag komen hun advocaten aan het woord.

Onno Kuut was geadopteerd door het Enschedese gezin Kuut en had geen rimpelloze jeugd. Hij leek even op het rechte spoor te komen, toen hij door scouts van FC Emmen werd ontdekt. Maar nadat hij daar trainingspakken had gestolen, eindigde zijn prille voetbalcarrière.

Kuut sloot zich aan bij de hooligans van FC Twente, belandde in de seksbranche en werd lid van de 'tattookillers'. Zij dragen allemaal dezelfde Chinese tatoeage op de rug, met de tekst 'wees daadkrachtig.'

Justitie gaat er vanuit dat Kuut op 16 maart 2009 is gedood in Leerdam. In de woning zijn geen bloedsporen gevonden. Wel was de badkamer chemisch gereinigd, zo grondig "dat de leidingen waren aangetast."

Hieruit blijkt volgens het OM hoe georganiseerd de verdachten te werk zijn gegaan. "Het is een professioneel moordcommando."

Inspiratie zouden zij hebben gehaald uit het boek Doden zonder Wroeging. Daarin wordt stap voor stap uitgelegd hoe je van een vijand kunt afkomen: "Niet door hem dood te schieten, de dood moet langzaam over hem komen".

De recherche heeft een uitgebreide analyse gemaakt van de telefoons en auto's van de verdachten. Daarbij valt op dat zij regelmatig op en neer reden naar de Strandboulevard van Hoek van Holland, vlakbij de plek waar Kuut uiteindelijk is begraven. Een auto hield daarna stil bij de Noordvest in Schiedam, waar later spullen uit het water zijn gehaald die aan Kuut worden toegeschreven.

De verdachten zijn eerder veroordeeld voor een mislukte liquidatie in Amsterdam, in augustus 2009. Het slachtoffer werd met een machinepistool beschoten, raakte zwaargewond, maar overleefde de aanslag. De verdachten kregen straffen tot dertien jaar opgelegd.

Een mogelijk motief voor de moord is het stelen door Kuut van 50.000 euro van zijn collega-tattookillers. Een ander scenario is dat het verband houdt met een dubbele liquidatie in februari 2009, bij een pannenkoekenhuis langs de A4 bij Leiderdorp. Daar werden op de parkeerplaats de lijken van de criminelen Boneka Belserang en Yassin Chakor aangetroffen. Chakor was het doelwit, Belserang niet. Kuut zou volgens deze theorie zijn gestraft voor de verkeerde liquidatie, "als compensatie voor de Molukse gemeenschap."

Een derde motief zou een ruzie zijn met Michel B., oprichter van Satudarah. Kuut zou een aanzienlijke som geld van hem hebben afgepakt.