Laatste loper Esther the day after: 'Het was vreselijk, maar het allemaal waard'

Ze heeft overal blaren op haar voeten die tijdens de marathon al open knapten, ontzettend veel pijn in haar benen en in haar knieën en haar vrouw Kitty moest haar na de tocht naar boven tillen. Maar het was het allemaal waard, zegt laatste loper Esther maandagochtend op Radio Rijnmond.

'Die pijn gaat wel over' en 'Ik ga het gewoon wél doen, ik ga gewoon wel die fucking finish halen', dacht Esther, want het ging haar vooral om haar beste vriendin Vivian die in 2015 de diagnose darmkanker kreeg en in 2017 hoorde dat het uitgezaaid was. "Vivian noemde de diagnose een ongetrainde marathon en zo kwam ik op het idee."



Als ze me er maar niet uitgooien

Esther Pieterse kocht slechts een week van tevoren een kaartje voor de marathon via Marktplaats, maar noemt het een weloverwogen beslissing. Toch raadt ze niemand aan hetzelfde te doen, want het was een helse tocht. "Het enige wat ik kon doen zonder training was goede voedingsadvies vragen en dat betekende koolhydraten stapelen. Tijdens het lopen heb ik ook ontzettend veel gedronken. Ook al kon ik niet meer, ik bleef drinken."

Ze gooide ook water over haar hoofd, maakte haar shirt nat, kneep sponzen uit in haar nek en was bereid te stoppen als het nodig was. "Ik luisterde goed naar mijn hartje, mocht ik steken voelen of iets anders, dan zou ik ermee stoppen."

De zogeheten 'man met de hamer' die voor de meesten rond de dertig kilometer komt, kwam bij Esther al veel eerder langs. "Mijn man met de hamer was er al op de heenweg richting de Erasmus, want ik heb natuurlijk nul conditie. Ik heb echt een helse tocht gehad en mijn enige zorg was: als ze me er maar niet uitgooien. Daar heb ik constant aan gedacht, dat ze de hekken niet dicht doen, bij de Erasmusbrug kon ik er nog net doorheen. Ik dacht: als dat me niet overkomt, dan ga ik het redden."

Het lukte haar en de medaille gaf ze aan Vivian die positief blijft knokken. "Ze gaat de komende week weer een zware operatie in en als iemand die medaille verdient, dan is zij het wel."