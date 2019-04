Overleden marathonloper was vrijwilliger bij brandweer Overijssel

De marathonloper, die zondag overleed in een Rotterdams ziekenhuis, is een 28-jarige vrijwilliger bij de brandweer IJsselland. Dat bevestigt een woordvoerder van veiligheidsregio IJsselland aan RTV Oost.

De man was actief op de brandweerpost Bathmen. Volgens de woordvoerder kwam het nieuws over zijn dood als een schok. "Wij zijn bedroefd over zijn overlijden en wensen de nabestaanden veel sterkte.’’

Ook de organisatie van de Rotterdam Marathon betuigt op haar website haar medeleven met de nabestaanden.

Op verzoek van de familie van de overleden man zijn zowel de Veiligheidsregio als de organisatie van de marathon terughoudend met het verstrekken van informatie over wat er precies gebeurd is.

Tijdens de Rotterdamse marathon van 2019 moesten drie mensen worden gereanimeerd. Een van hen overleed 's middags in het ziekenhuis.

Keuring

Het was niet de eerste keer dat een deelnemer van de Marathon Rotterdam kwam te overlijden. In 2006 bezweek een 41-jarige Duitser. Er werden daarna Kamervragen gesteld over een eventuele verplichte medische keuring bij zware sportevenementen, zoals marathons.

In 2012 kreeg een 14-jarige deelnemer een hartstilstand.