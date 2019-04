Arts: 'Dood marathonloper moet niet afschrikken om te sporten'

Als arts-onderzoeker Fysiologie aan het Radboud UMC in Nijmegen doet Aengevaeren onderzoek naar de effecten van sport op het hart. "Tijdens een marathon is meer zuurstof in de spieren nodig om te zorgen dat je kunt rennen. Daarom pompt het hart meer bloed rond", legt de arts maandagochtend uit op Radio Rijnmond.

In rust pompt het hart drie tot zes liter bloed per minuut, tijdens inspanning wordt dat vijftien liter per minuut en dat kan oplopen tot veertig liter per minuut. Aengevaeren: "Dat betekent dat een marathon lopen een langdurige zware inspanning is."

Uit onderzoek door Aengevaeren en zijn collega's blijkt dat het hart na een marathon tijdelijk minder hard pompt. "Dat heet cardiokritiek. Het hart is dan vermoeid van de inspanning en heeft rust nodig."

Hij wil met zijn team ook onderzoeken of het lopen van veelvuldige marathons problemen kan geven als de functie van het hart nog niet volledig hersteld is.

Hitteberoerte

Het was zondag ook nog eens flink warm en hitte kan zorgen voor verschillende aandoeningen, zoals een levensbedreigende hitteberoerte, zegt Aengevaeren: "In dat geval moeten mensen direct gekoeld worden. Ook is het zo dat de lopers nog niet geacclimatiseerd waren aan de warmte, waardoor het risico op deze aandoeningen groter was", zegt Aengevaeren.

Het lopen van een marathon is een risico voor het hart, maar toch is de kans op een hartstilstand tijdens het lopen van een marathon klein; ongeveer een tot twee per 100 duizend races. "Maar als het gebeurt is het verschrikkelijk, dat is ook waarom wij hier onderzoek naar doen. We willen weten hoe het kan dat iemand die verder kerngezond is plotseling kan overlijden."

Mensen moeten zich zeker niet laten ontmoedigen door het heftige nieuws, zegt hij. "Ik wil benadrukken dat het niet hoeft af te schrikken om te sporten, want acuut wordt het risico op een hartstilstand wel verhoogd door sport, maar op de lange termijn verlaagt sporten het risico op hart- en vaatziekten."

Het hoogste risico loop je wel wanneer je helemaal geen conditie hebt, zegt Aengevaeren met het oog op marathonloopster Esther Pieterse. "Daar is het advies echt om langzaam op te bouwen."