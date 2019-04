Moniz belangrijkste kandidaat als trainer Excelsior

Dit seizoen was Moniz nog actief als trainer van AS Trencin. Met de Slowaakse club schakelde de Rotterdammer afgelopen zomer nog Feyenoord uit in de voorronde van de Europa League. In oktober nam Moniz ontslag bij Trencin. Verder was de Rotterdammer werkzaam in diverse landen in Europa. Moniz' laatste ploeg in Nederland was FC Eindhoven.

Momenteel staat Excelsior in de eredivisie op de zeventiende plaats met 26 punten, twee punten minder dan FC Emmen dat op de veilige vijftiende plek staat. Hekkensluiter NAC heeft vijf punten minder.