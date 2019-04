Rutjes keert terug bij Sparta

Nathan Rutjes in het shirt van Sparta tegen Roda JC in 2008 (Bron: ANP - Robert Vos)

Nathan Rutjes zal weer actief zijn op Het Kasteel. De voormalig middenvelder van Sparta zal de komende twee seizoenen trainer worden in de jeugdopleiding van Sparta. Ook zal Rutjes een rol gaan vervullen bij de maatschappelijke activiteiten.

“Ik ben zeer verheugd om vanaf volgend seizoen deel uit te maken van de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam", laat Rutjes op de website van Sparta weten. "De ambities die ik heb als jeugdtrainer passen goed bij de visie van de club. Daarnaast wil ik graag, met mijn opgedane maatschappelijke ervaringen, een bijdrage leveren aan de activiteiten van De Betrokken Spartaan."

Dolf Roks, hoofd jeugdopleiding van Sparta Rotterdam, en directeur Manfred Laros melden op de clubwebsite blij te zijn met de terugkeer van Rutjes.

Rutjes is geen onbekende op Het Kasteel. De Rotterdammer was tussen 2005-2012 als voetballer actief op Het Kasteel. In 94 officiële duels scoorde hij twee keer. Na Sparta kwam Rutjes nog uit bij MVV en Roda JC. Afgelopen zomer hing hij zijn voetbalschoenen aan de haak.