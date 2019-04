Barendrechter geeft oude filmbeelden nieuw leven

De 79-jarige filmhobbyist Bas Romeijn uit Barendrecht is elke week zo'n 25 uur bezig met het verzamelen en bewerken van oude films. De beelden zet hij op zijn website: “het is mijn streven om een filmarchief te maken van regionale filmpjes die altijd onder de radar zijn gebleven.”

Romeijn is geïnteresseerd in oude particuliere filmopnamen van acht millimeter. Hij gebruikt een speciale viewer om de beelden te bekijken. Als deze van goede kwaliteit zijn, stuurt hij ze naar een gespecialiseerd bedrijf, dat de beelden digitaliseert.

Montage

“Vervolgens ga ik verder monteren, er komt geluid en commentaar bij, het wordt eigenlijk een documentaire.” De Barendrechter krijgt het oud filmmateriaal van bekenden en zijn publiek dat over de jaren heen is ontstaan op zijn website .

Momenteel staan er 138 filmpjes op de website. Het zijn voornamelijk oude beelden van Barendrecht en Rotterdam. Samen zijn de video's 200.000 keer online bekeken.

Brand in Het Witte Paard

Afgelopen woensdag heeft Bas Romeijn beelden gekregen uit 1980 van een brand in Het Witte Paard, een hotel-restaurant in Rotterdam-Vreewijk. Daan van der Wiel is de tape persoonlijk komen brengen: “Ik heb het weer gekregen van iemand die in Vreewijk woont, zijn vader heeft het filmpje gemaakt. Hij woonde naast het hotel.”



De beelden zijn van goede kwaliteit, maar dit filmpje is nog niet te zien op de website van Romeijn. “Het kan nog wel een tijdje duren, ik heb nog een hele waslijst aan films waar ik mee bezig ben, daarnaast heb ik een hele serie films al klaarstaan. Het hangt er een beetje af welke periode van het jaar het is. Ik wil de beelden uploaden wanneer ze relevant zijn. Zo kan je een sinterklaasfilmpje natuurlijk alleen rond 5 december op de website zetten.”

Toekomst