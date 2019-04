Celstraffen voor leveren munitie aan Franse terroristen

Anis B. werd op Eerste Paasdag in 2016 opgepakt bij een grote antiterreuractie in Rotterdam

Volgens de rechtbank is bewezen dat de twee veroordeelde mannen als tussenpersoon optraden bij de levering. Tegen de drie andere verdachten waren wel aanwijzingen voor betrokkenheid, maar niet genoeg voor een veroordeling.

Een onderzoek in Frankrijk leidde in maart 2016 naar de vondst van munitie in Rotterdam-West. In de kelderbox van de woning waar terreurverdachte Anis B. verbleef werd 45 kilo munitie gevonden. Het ging om ruim 3700 patronen voor onder meer Kalasjnikov-geweren.

Ook werden trommelmagazijnen aangetroffen waarmee honderden patronen in korte tijd kunnen worden afgevuurd. Anis B. werd opgepakt, waarna ook andere arrestaties volgden.