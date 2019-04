Afgelopen donderdag toonden wij in Bureau Rijnmond de beelden van de verdachten van een zware mishandeling op de Kreupelstraat in Schiedam. De twee verdachten zijn na de uitzending herkend en vandaag aangehouden. Ze worden verdacht van de mishandeling van een Schiedammer. Ze achtervolgden hem na een verkeersruzie en schopten zo hard tegen het been van het slachtoffer dat zijn knieschijf brak.