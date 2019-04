Rijnmond Running Team: vijf van de zes marathonlopers over de finish

Het Running Team en presentator Reint Jan Potze, the day after

Van de zes lopers die zich met het Rijnmond Running Team hadden voorbereid op de Marathon Rotterdam, hebben er vijf zonder al te grote problemen de finish op de Coolsingel gehaald. Alleen Ton (72) moest voortijdig afhaken. "Bij Zuidplein werd het heel verleidelijk om de metro te pakken", zegt hij maandagochtend in de studio van Radio Rijnmond, waar hij met het hele team te gast was.

"Het ging niet lekker", zegt Ton, die al 36 marathons in de benen heeft. "Ik had op Zuid al een paar keer lopen wandelen en dan ga je twijfelen aan jezelf. Je wilt finishen, maar op een gegeven moment zit je stuk. Dan heb je ook vrede met je besluit."

Ton is de Heintje Davids onder de lopers. Hij kondigt steeds aan om te stoppen en gaat dan toch weer door. In 2009 voorspelde hij zijn laatste marathon. "Ik word te oud, ik stop ermee", klonk het.

Maar vier jaar later, na het overlijden van zijn vrouw, verscheen hij toch weer aan de start. In principe voor één keer. Het jaar daarop stond hij toch weer in het startvak.

En nu? "Ach", zegt Ton. "Misschien komt er nog eentje..."



Debutant Nikki (32) denkt daar anders over. Nog een marathon in Rotterdam? "Nee!", klinkt rap en overtuigend. De loopster, die zondag in een tijd van 5'12 finishte, vond het zwaar om de 42 kilometer en 195 meter te overwinnen.

Op Zuid was het al bikkelen geblazen. "Maar", zegt ze, "ik heb onderweg zoveel kippenvelmomenten gehad. En inderdaad, als je de Coolsingel opdraait is dat onbeschrijflijk."

Nikki kwam van ver. Door uitval in haar benen kon ze jarenlang niet sporten. Ze begon met drie minuten hardlopen. Daarna schreef ze zich in voor wedstrijden en maakte die - vijf kilometer, tien kilometer - steeds langer. In aanloop naar de marathon struikelde ze over een dennenappel en kon de laatste tijd niet goed trainen. Maar - yes! - de medaille is binnen.

Nog één keer zal ze zich aan een marathon wagen, zegt ze. Dat wordt die van New York, waarvoor ze al een startbewijs heeft.



Natasja (45) trotseerde de marathon met een mascotte: een speldje van een flamingo. In het startvak had ze de vogel aangereikt gekregen. In een envelop, namens haar zieke collega Maaike, voor wie ze de marathon liep. "Ik heb 'm opgespeld, zodat Maaike de hele rit bij me was. Dat was natuurlijk brullen, heel emotioneel", zegt ze.

Haar collega, die de ziekte van Lyme heeft, volgde het evenement op de tv. "Daarna was ze weer 'op'", zegt Natasja.



Door een fietsongeluk moest Natasja de marathon vorig jaar laten schieten. Dit jaar kon ze wel van start. "En het is nog gelukt ook", zegt ze blij. En? Nog een keer? Ze knikt gretig. "Dit smaakt naar meer."De 28-jarige Nicole had zondag over het weer niks te klagen. "Als het koud is en er staat veel wind sla ik de training liever over", had ze over het voortraject gezegd. Nu had ze de zon op haar bol. "Het was warm, maar ik heb genoten."

Nicole had een streeftijd van 4'30. En haalde die ook. Nou ja, met negen seconden erbij dan. "Rond de 35 kilometer ontmoette ik de man met de hamer. Toen ben ik gaan wandelen en was ik de hele tijd aan het berekenen wanneer ik weer zou moeten gaan hardlopen om mijn streeftijd te halen. Dat is gelukt!"



Edwin (28) ging voor de derde keer van start. Zijn doel: 3'20. Het werden vijf minuutjes meer. "Na drie kilometer proefde ik al dat het er niet in zat. Ik ben een tempo gaan zoeken wat me wel goed lag. Ik heb daarna supervlak gelopen. Het was een heel leerzame marathon. Voor mij was het gisteren het maximale. Dus wat dat betreft kan ik heel trots zijn op mezelf. En volgend jaar gewoon 3'20."

Het mooiste moment van de marathon? Dat beleefde Edwin thuis, bij vertrek naar de Coolsingel, zegt hij. "Ik had vrienden over de vloer. Die gingen zich rond 08:30 uur nog heel even omkleden. Toen hadden ze opeens t-shirts aan met mijn naam erop en een foto op de achterkant. Ik had mijn eigen supportersteam, dat was een heel mooi moment."



Ook Marcel (55) zette een scherpe tijd neer. Hij wilde een keer onder de 3'30 lopen. En dat lukte bijna, op twee seconden na. Met de finish in zicht perste hij er nog even een sprintje uit. Voor de laatste keer. Maar stoppen met lopen doet hij niet. Hij wil zich gaan toeleggen op nóg langere afstanden.

En dan was er nog de presentator van Wakker@rijnmond.nl zélf. Weliswaar geen lid van het Running Team, maar ook Reint-Jan (58) ging zondag met een medaille naar huis ging. Zijn finishtijd: 4'25'11. En zijn commentaar op Twitter: "Kapot. Maar wel weer geflikt."