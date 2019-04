Rotterdam wil meer betaalbare huizen voor hulpverleners en leraren

Rotterdam heeft een speciaal actieplan gelanceerd om snel meer huizen te krijgen voor mensen met een middeninkomen, in het bijzonder hulpverleners en onderwijzers. Het gaat dan woningen met een kale huurprijs tussen de 711 en de 1.000 euro, van passende grootte en kwaliteit. De gemeente wil met marktpartijen afspreken dat de huren de komende 15 jaar binnen die prijs blijven.

Rotterdam wil dat mensen met een middeninkomen ook in de stad kunnen wonen. Dat zijn huishoudens met een bruto-inkomen van tussen de 36.800 en 55.000 euro per jaar. Ongeveer 13 procent van de Rotterdamse huishoudens heeft zo’n middeninkomen.

Tekort

Op dit moment zijn er te weinig betaalbare huizen voor bijvoorbeeld politieagenten of onderwijzers. Een deel van deze Rotterdammers moet daarom uitwijken naar een andere gemeente. Rotterdam wil, door het aanbod binnen dit segment te vergroten, dat deze mensen gewoon in de stad kunnen blijven.

In het coalitie-akkoord heeft de gemeente Rotterdam al afgesproken veel te gaan bouwen de komende jaren. In totaal moeten er 18 duizend nieuwe woningen bijkomen. Nu is afgesproken dat een groot deel van deze nieuwe woningen, 20 procent, middelduur moeten worden. Zowel voor de huur als koopmarkt.

In gebieden waar veel vraag is naar middeldure woningen, maar waar te weinig ruimte is voor grootschalige nieuwbouw, wordt gekeken welke sociale huurwoningen kunnen worden toegewezen aan mensen met een middeninkomen. Onderzoek van corporaties wijst uit dat dat tot 2030 enkele duizenden middenhuurwoningen zal opleveren.

Als er straks voldoende woningen zijn, dan moet dat ook voor langere tijd zo blijven. Daarom is afgesproken dat huren maar beperkt stijgen en daardoor voor langere tijd betaalbaar blijven.