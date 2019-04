Turkse krant plaatst rectificatie Turan Yazir

De Turkse krant Sabah heeft een rectificatie geplaatst vanwege onterechte beschuldigingen richting het voormalige Rotterdamse raadslid Turan Yazir (CDA) in maart 2017. Toch zet de gemeente Rotterdam het hoger beroep in de rechtszaak tegen de krant door.

"Wij hebben Yazir ten onrechte in verband gebracht met oplichting en het doorgeven van namen van Turkse Nederlanders aan de politie. Dit hadden wij niet mogen plaatsen", is zowel in het Nederlands als Turks te lezen op de website van Sabah .

"Maar Sabah rectificeert niet dat Yazir een belangrijke imam is en een terrorist", reageert raadsgriffier Han van Midden van de gemeente Rotterdam. Om die reden zet Rotterdam het hoger beroep tegen de krant door. "We willen alle beschuldigingen van tafel."



Yazir kreeg na de publicaties te maken met bedreigingen, waardoor hij zijn werk als raadslid in Rotterdam vier maanden lang moest neerleggen. De CDA'er zegt geïnspireerd te zijn door Fetullah Gülen, de Turkse geestelijke die door president Erdogan verantwoordelijk wordt gehouden voor de mislukte couppoging in juli 2016.