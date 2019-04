Advocaten 'tattookillers': 'Spannend boek, geen bewijs'

Vier mannen staan terecht voor de moord op Onno Kuut. Zijn lichaam werd tien jaar geleden gevonden in de duinen bij Hoek van Holland. Volgens het OM was Kuut zelf een tattookiller: het was een interne afrekening. Zij eiste levenslang tegen de verdachten.

Advocaat John van Halderen:"De hoofdvragen in deze zaak zijn na al die jaren, na al dat onderzoek niet beantwoord: wie, waar, wanneer en waarom?".

Kuut werd gevonden in de duinen, maar daar is hij niet vermoord. Justitie denkt dat de woning van Evert S. de moordplek was. Maar sporen van een misdrijf zijn niet gevonden. Van Halderen, advocaat van S.: "Het OM ziet het ontbreken van sporen juist als bewijs dat de groep zo professioneel is. Dat is natuurlijk een drogredenering. Het is een vorm van inkleuring van het bewijs."

Motieven

Advocaat Marcello Jansen, die Schiedammer Cor P. bijstaat, vroeg zich af waarom zijn cliënt en de drie anderen terechtstaan. "Dat is volstrekt willekeurig. Het is niet mijn taak andere verdachten aan te wijzen, maar er zijn zeker kandidaten met motieven."

Jansen noemde Satudarah-oprichter Michel B., met wie Onno Kuut ruzie zou hebben gehad over geld. Ook zou hij zich vreemd hebben gedragen op de begrafenis van Kuut. Justitie ziet Michel B. nog steeds als verdachte, maar heeft nog niet gezegd of hij ook in deze moordzaak wordt vervolgd.

Dan is er nog Stefan C. Diens telefoon zou te koppelen zijn aan Hoek van Holland, de plek waar Kuut was gevonden. Jansen: "De selectie van deze vier verdachten is onbegrijpelijk, zolang anderen niet uit te sluiten zijn."

Auto's

De vele autobewegingen van en naar Hoek van Holland van de groep van vier werden door de advocaten ook als bewijs weggewimpeld. "Niet aangetoond is, dat mijn cliënt op een bepaald tijdstip in die auto zat."

En dan was er nog dat boek, Doden zonder Wroeging, dat bij de verdachten was gevonden. Werd daarin niet in detail een langdurige marteling en liquidatie beschreven, die precies overeenkwam met de moord op Onno Kuut?

Marcello Jansen: "Ik heb een kruiwagen vol misdaadboeken thuis. Van Agatha Christie tot Simenon. Ik hoop niet dat die in beslag worden genomen. Maar het zegt natuurlijk niets. Bovendien: waaruit blijkt dat zij dit boek daadwerkelijk hebben gelezen? Het is zuiver speculatie. Het is het invullen van de leemtes in het dossier met fictie."

Dinsdag komen de advocaten van Brian P. en Jeroen S. aan het woord, waarna het OM mag reageren. Het is nog niet bekend wanneer de Rotterdamse rechtbank uitspraak doet.