'Kijk op Rijnmond' maandag 8 april

Deze aflevering van Kijk op Rijnmond staat helemaal in het teken van de dag na de NN Marathon Rotterdam. Een deelnemer overleed zondag in het ziekenhuis nadat hij had meegedaan aan de marathon. Marathondirecteur Mario Kadiks keek terug op deze treurige gebeurtenis. Ook liet Kijk op Rijnmond een cardioloog aan het woord.

Tot slot werd er teruggeblikt op de Laatste Loper van de marathon. Esther, die een startbewijs had gekocht op Marktplaats, liep ongetraind de marathon voor haar zieke vriendin Vivian. We praatten met de vriendinnen na over deze bijzondere prestatie.