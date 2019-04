'Liever die pyromaan dan een rukker in de kladden'

Een opvallend bericht dit weekend op Radio Rijnmond. De Vlaardingse politie heeft een man op heterdaad betrapt tijdens het masturberen in het openbaar. Alsof dat nog niet opvallend was, probeerde de man ook nog aan zijn gerief te komen op de Trekkade, het fiets- en wandelpad dat naar de Broekpolder leidt.

Maandagochtend is de geasfalteerde Trekkade weer het domein van fietsende scholieren en wandelaars. Niemand heeft iets gezien of gehoord van de rukkende man. Fred Trooster woont op een ark op steenworp afstand van de Trekkade. "Ik heb hier nog nooit zo'n type gezien, maar ja, mag het niet dan, op de Trekkade?", lacht de olijke Vlaardinger van 73. "Ik heb een alibi hoor, want ik was zaterdagnacht gewoon thuis", schatert hij.

De Trekkade langs de Vlaardingervaart is voor Trooster ook het gebied om zijn hondje uit te laten. "Ik ben bang dat als we zo iemand betrappen, mijn hond uit schaamte de andere kant opkijkt. Ik woon op het Jaagpad, dus als ik iets zie jaag ik hem de bosjes weer in", gaat Trooster verder. "Nee, ik geloof niet dat zo'n rukker op mij zit te wachten. Bovendien, de politie kan zich beter druk maken over die kerel die steeds al die auto's in de brand steekt in Vlaardingen dan dit." Vlaardingen wordt al tijden geteisterd door onverklaarbare autobranden in de gemeente.