Foto: vlees in de schappen van de Rotterdamse slagerij Schell

VIDEO: veganisten winnen terrein in Rotterdam

Veganisten winnen terrein in Rotterdam

Er duiken er steeds meer op in Rotterdam: veganistische restaurants. Van grote fastfoodrestaurants tot kleine 'huiskamerzaakjes'. Toch zijn nog niet alle Rotterdammers om: "Ik maak soep met varkenspoten en kippenvleugels. Lekker! Daar haal ik de kracht uit om te gaan werken in de vroege ochtend."

Naast de reeds bekende plekken zoals Spirit en SUE, opende vorig jaar Jack Bean haar deuren. En toen ging het hard. Achter elkaar kwamen er vegan restaurants bij in de stad. "Er zijn vijf tot tien zaken bijgekomen sinds onze start", vertelt Martijn Huis in 't Veld van Jack Bean.

Een van de nieuwe plekken is Pachamamis. Karen, een van de eigenaren: "Wij zijn vegan uit ethische overwegingen, voor ons is het hartstikke mooi dat er meer plantaardig eten komt. Hoe meer, hoe beter."

Milieu

Naast het leed aan dieren, is een van de redenen dat mensen vegan worden het milieu. "Ik ben vegan vanwege het milieu, dieren en mijn eigen gezondheid", vertelt een veganist in de stad. "Ik hoop ook door dit zelf te doen dat je daar ook weer andere mensen mee inspireert om dat ook te gaan doen."

Vleeseters

Maar er zijn ook nog genoeg mensen fan van vlees. "Vlees heb je nodig, zei mijn oma al. Ik denk dat het beter is, als we allemaal wat minder vlees eten", zegt de Rotterdamse slager Freek Schell. "Een goed stukje vlees is, denk ik, wel verantwoord. Kijk maar naar mij!"