Schipper krijgt 171 uur taakstraf voor dodelijke aanvaring Nieuwe Maas

Het Gerechtshof Den Haag heeft de Duitse schipper die betrokken was bij een dodelijke aanvaring op de Nieuwe Maas in 2013 veroordeeld tot een taakstraf van 171 uur. De schipper was met zijn tanker tegen een motorjacht gevaren. Een Zwitsers echtpaar dat op plezierjacht Bolero voer verdronk, hun dochter overleefde het ongeluk.

Volgens justitie is de schipper met zijn tanker van drieduizend ton onvoorzichtig geweest toen hij het jacht wilde inhalen. Hij is zonder geluidssignalen en zonder vaart te minderen op komen varen. Het hof is het daarmee eens.

In 2017 werd de Duitser door de rechtbank in Rotterdam nog veroordeeld tot 180 uur taakstraf. Daartegen is hij in beroep gegaan. Het hof in Den Haag komt tot een lagere straf vanwege 'een overschrijding van de redelijke termijn'. De aanvaring is al zes jaar geleden gebeurd.