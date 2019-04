Moniz maakt seizoen af bij Excelsior

Er is witte rook in Kralingen: Ricardo Moniz is per direct de nieuwe hoofdtrainer van Excelsior. Hij zal dit seizoen bij de Rotterdammers afmaken. De geboren Rotterdammer leidt dinsdag zijn eerste training.

Moniz volgt Adrie Poldervaart op, die vorige week na de 2-1 thuisnederlaag tegen NAC Breda opstapte. Excelsior staat met nog vijf duels te gaan op de zeventiende plaats in de eredivisie met 26 punten. FC Emmen, dat op een veilige vijftiende plaats te vinden is, heeft twee punten meer dan Excelsior.

Op de website van Excelsior spreekt Moniz over zijn aanstelling in Kralingen. “Een grote eer, dit is een mooie club, die naar mijn idee absoluut in de eredivisie thuishoort’’, aldus Moniz. Hij vindt Excelsior een authentieke club, die zichzelf is gebleven. “Bovendien wacht ons een mooie uitdaging met vijf finales. De missie voor de komende weken is zwart-wit: handhaving in de eredivisie.’’

Dit seizoen was Moniz nog actief als trainer van AS Trencin. Met de Slowaakse club schakelde de Rotterdammer afgelopen zomer nog Feyenoord uit in de voorronde van de Europa League. In oktober nam Moniz ontslag bij Trencin. Verder was de Rotterdammer werkzaam in diverse landen in Europa. Moniz' laatste ploeg in Nederland was FC Eindhoven.