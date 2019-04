Rotterdamse stationshal even omgetoverd tot danceclub

Treinreizigers - en danceliefhebbers in het bijzonder - konden maandag even de voetjes van de vloer op Rotterdam Centraal Station. Dj's Benny Rodrigues, Ronald Molendijk en Harry Lemon8 draaiden vanaf 16:30 uur ouderwetse vinylplaten in de hal van het station.

"Het echoot hier verschrikkelijk, maar het is helemaal te gek", zegt dj Ronald Molendijk. Het is voor het eerst dat er plaatjes worden gedraaid in de stationshal.

"Goeie plek, dit moet je iedere week doen", zegt een enthousiasteling. Daar zijn andere aanwezige danceliefhebbers het mee eens: "Hoe fantastisch! Ik denk dat veel mensen niet doorhebben dat deze gasten gewoon op Ibiza en worldwide staan te draaien, en nu gratis op Rotterdam Centraal voor ons. Echt, magic", zegt Mildred, die na haar werk als docent op het mbo 4 gelijk naar Rotterdam CS is gegaan om wat pasjes te gooien.

De dj-sets waren een voorproefje van NightTown Fest op 13 april in de Rotterdamse Onderzeebootloods. De Rotterdamse club NightTown sloot in 2006 de deuren, in een tijd dat cd's en USB-sticks vinyl overnamen. Op NightTown Fest worden alleen maar analoge sets gedraaid met vinyl, net als vroeger.