Gerard Meijer-special uitgereikt: 'Hij is het gezicht van Feyenoord'

Gerard Meijer in La Salute naast Mario Been, Peter Houtman, Pierre van Hooijdonk, Eddy Pieters Graafland, Paul Bosvelt en Jeannette Floor.

Jeannette Floor (hoofdredacteur Hand in Hand): 'Er is maar één ambassadeur van Feyenoord'

Paul Bosvelt over Gerard Meijer: 'Hij was een vertrouwenspersoon'

Gerard Meijer wordt in de nieuwe Hand in Hand-special in het zonnetje gezet. De oud-verzorger en ambassadeur van Feyenoord doet daar zijn verhaal en ook bekenden doen hun zegje over 'Ome Gerard'. Maandag werd het eerste exemplaar in restaurant La Salute door Paul Bosvelt aan Meijer uitgereikt.

La Salute stond vol met Feyenoorders en oud-Feyenoorders die met Gerard Meijer hebben gewerkt. Pierre van Hooijdonk maakte met hem bijvoorbeeld de UEFA Cup-winst in 2002 mee.

De oud-spits is vol lof over Meijer. "Hij is het gezicht van Feyenoord. Spelers, trainers en bestuursleden komen en gaan, maar Gerard is het gezicht van Feyenoord. Ik heb hem gelukkig mee mogen maken als actieve masseur en vertrouwenspersoon.

Ik heb me daar heel prettig bij gevoeld. Van de massage tot een praatje over koetjes en kalfjes of praten over de trainer en de spelers. Dat was altijd in veilige handen met Gerard."

Ook oud-Feyenoorder Paul Bosvelt werkte hem samen. "Toen ik bij Feyenoord speelde had ik al een heel goede band en die band is alleen maar sterker geworden."

Bosvelt had ook een lolletje met Meijer. Hij kneep hem altijd in zijn tepels. "Maar dat was altijd heel uitnodigend. Op de een of andere manier heeft hij altijd harde tepels, alsof het -5 graden is. Je zit altijd met elkaar te klooien en daar was hij ook onderdeel van. Dat was zijn zwakke plek", zegt Bosvelt met een knipoog.

Bekijk hierboven verder nog gesprekken met Peter Houtman, Eddy Pieters Graafland en hoofdredacteur van de Hand in Hand: Jeannette Floor.