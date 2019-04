Zeer grote brand in loods Bleiswijk

In een schuur aan de Merenweg in Bleiswijk is maandagavond een grote brand uitgebroken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De brand werd al snel na de melding opgeschaald naar zeer grote brand.

Een schuur van tweeduizend vierkante meter staat in brand. De vlammen slaan tientallen meters hoog het dak uit en er is veel rookontwikkeling. De rook gaat vooralsnog recht omhoog. De vlammen zijn in heel Bleiswijk te zien.

In de schuur zijn volgens de brandweer vermoedelijk gasflessen aanwezig. Die kunnen knallen, dat is in de omgeving te horen.

Een deel van de schuur is inmiddels ingestort. De brandweer meldt dat er onder meer caravans in de schuur staan.

Meer informatie volgt