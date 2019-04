Zeer grote brand legt loods Bleiswijk in as

In een schuur aan de Merenweg in Bleiswijk is maandagavond rond 22:45 uur een grote brand uitgebroken. Hulpdiensten uit de hele omgeving zijn massaal uitgerukt. De brand werd al snel na de eerste melding opgeschaald naar zeer grote brand. Er is niemand gewond geraakt.

De loods van tweeduizend vierkante meter met auto's, motoren en caravans is volledig uitgebrand. De vlammen sloegen tientallen meters hoog het dak uit en er is veel rookontwikkeling. Een groot deel van het pand is ingestort. De vlammen zijn in heel Bleiswijk te zien. De rook trekt richting het oosten en heeft voor overlast gezorgd in de omgeving. Buurtbewoners werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten.



Het aangrenzende woonhuis wordt natgehouden, net als een naastgelegen paardenstal. De paarden zijn uit de stal gehaald en ergens anders ondergebracht.In de schuur zijn volgens de brandweer vermoedelijk ook gasflessen aanwezig. Die kunnen knallen, dat is in de omgeving te horen. Iets na middernacht was de brand grotendeels onder controle. De brandweer zal nog een groot deel van de nacht bezig zijn het vuur te blussen. Delen van het puin moeten later uit elkaar getrokken worden om te kunnen doven.