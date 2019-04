Zeer grote brand legt loods in Bleiswijk in de as

Marion Keete, dinsdagmorgen 06:45 uur, bij de door brand getroffen loods aan de Merenweg in Bleiswijk

Zeer grote brand legt loods Bleiswijk in as

Een hevige brand heeft maandagavond een loods aan de Merenweg in Bleiswijk verwoest. De vlammen sloegen tientallen meters hoog uit het dak en waren tot in de verre omgeving te zien. In de loods van tweeduizend vierkante meter stonden auto's, motoren en caravans. Niemand raakte gewond.