Zeer grote brand legt loods in Bleiswijk volledig in as

Zeer grote brand in loods Bleiswijk

In een schuur aan de Merenweg in Bleiswijk is maandagavond rond 22:45 uur een grote brand uitgebroken. Hulpdiensten uit de hele omgeving zijn massaal uitgerukt. De brand werd al snel na de eerste melding opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn geen gewonden.

Een schuur van tweeduizend vierkante meter met auto's, motoren en caravans is volledig uitgebrand. De vlammen sloegen tientallen meters hoog het dak uit en er is veel rookontwikkeling. De vlammen zijn in heel Bleiswijk te zien. De rook trekt richting het oosten.

Het aangrenzende woonhuis wordt natgehouden, net als een naastgelegen paardenstal. De paarden zijn uit de stal gehaald en ergens anders ondergebracht.

In de schuur zijn volgens de brandweer vermoedelijk ook gasflessen aanwezig. Die kunnen knallen, dat is in de omgeving te horen.

Meer informatie volgt