'Karsdorp weken eruit door nieuwe blessure'

Oud-Feyenoorder Rick Karsdorp is opnieuw voor langere tijd uitgeschakeld. Volgens de Italiaanse krant Gazzette dello Sport ligt de rechtsback er drie tot vier weken uit.

Karsdorp, die in de zomer van 2017 de overstap maakte van landskampioen Feyenoord naar AS Roma, viel zaterdag geblesseerd uit in de competitiewedstrijd tegen Sampdoria.

Het is niet de eerste kwetsuur die de verdediger opliep. Door verschillende blessures kwam hij tot nu toe slechts 55 duels in actie voor AS Roma.

Voor Claudio Ranieri wordt het de komende tijd puzzelen op de backposities. Karsdorp's collegaverdedigers Davide Santon en Allessandro Florenzi zijn ook geblesseerd. Daarnaast is Aleksandar Kolavrov geschorst voor de komende wedstrijd van zaterdag tegen Udinese.