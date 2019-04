VIDEO: Enorme schade door brand in Bleiswijkse loods

Marion Keete, dinsdagmorgen 06:45 uur, bij de door brand getroffen loods aan de Merenweg in Bleiswijk

Grote brand legt loods in Bleiswijk in de as (Beelden: Video Duivestein)

Een hevige brand heeft maandagavond een loods aan de Merenweg in Bleiswijk compleet verwoest. Er stonden onder meer oldtimers en caravans in gestald. "Daar is helemaal niets van over", constateert Rijnmond-verslaggever Marion Keete dinsdagochtend net na zonsopgang.

Het grootste deel van de loods is ingestort en zwartgeblakerd. De paardenstal, die naast de loods stond, is wel overeind gebleven. De paarden konden op tijd in veiligheid worden gebracht.

De brandweer heeft het woonhuis bij de loods met waterkanonnen nat gehouden en op die manier van de vuurzee kunnen redden.

Roetdeeltjes

De grote brand brak rond 22:45 uur uit. De vlammen sloegen tientallen meters hoog uit het dak en waren tot in de verre omgeving te zien. Omdat er niet veel wind stond, ging de rook vrijwel recht omhoog. Toch moesten omwonenden een tijdlang ramen en deuren gesloten houden.

Iets na middernacht was de brand aan de Merenweg onder controle. De brandweer is daarna nog bezig geweest met nablussen. Hoe de vlammenzee kon ontstaan is nog niet bekend.

In de omgeving zijn roetdeeltjes neergeslagen. De brandweer adviseert om contact met de huid te vermijden en de handen te wassen na contact met de deeltjes. "Kinderen kunnen buiten spelen, nadat roetdeeltjes zijn verwijderd. Gras kan gemaaid worden", communiceert Rijnmond Veilig op Twitter.