Inspectie: kakkerlakken en muizenkeutels in Rotterdamse restaurants

Uit de inspectierapporten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat in 2017 in veel onder verscherpt toezicht gestelde restaurants ongedierte is aangetroffen. Het gaat vooral om muizen en kakkerlakken. Inspecteurs stuitten ook op vuil en schimmel in de keukens.

In de regio Rijnmond zijn zeven horecazaken onder verscherpt toezicht geplaatst. Allemaal in Rotterdam. In Rotterdam-Noord gaat het om bakkerij Meknes aan de Goudse Rijweg, eethuis Fafi aan de Witte de Withstraat, Fjord B.V. aan de Blaak en Salam Food (inmiddels gesloten) in de Markthal.

Op Zuid zijn het: Ciao Alexius aan de 2e Rosestraat, Meydan BV aan de Beijerlandselaan en Fresh Wok aan de Groene Hilledijk.

Horecazaken kunnen ook verbeterpunten opgelegd krijgen. Dat was het geval bij twintig procent van de zeshonderd bedrijven in de regio Rijnmond.