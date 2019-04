Winkels en woningen urenlang ontruimd door gaslek in Dordrecht

Arjan Boer van de veiligheidsregio over het gaslek in Dordrecht

De gaslekkage ontstond volgens de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid rond 10:15 uur door werkzaamheden. Medewerkers van netbeheerder Stedin gingen gelijk aan de slag om de gasleiding af te sluiten.

"Er zijn werkzaamheden geweest in een leegstaand pand en daarbij is de gasleiding geraakt", zegt Arjan Boer van de veiligheidsregio over het gaslek.

"Het is een gasleiding die we niet zo gemakkelijk kunnen afsluiten door de hoofdkraan dicht te draaien. Daarom hebben we Stedin ter plaatste gevraagd. Op dit moment zijn ze bezig om de gasleiding aan twee kanten in te blocken. Een heel stuk komt dan zonder gas te zitten en daarom is er opgeschaald naar GRIP1."

Tegen het einde van de ochtend was het gas afgesloten. Rond 13:00 uur mocht iedereen weer naar binnen in de woningen en winkels.