Dode steenmarters op het eiland IJsselmonde

De steenmarters zijn hoogstwaarschijnlijk aangereden. Jachtopziener Willem Vrijenhoek vond ook een kadaver. "Ik dacht eerst: dat is een bunzing. Die komen wel vaker voor op het eiland. Maar bij nader inzien was hij daar toch iets te groot voor."

Een dag later werd nog een dode steenmarter aangemeld. Vrijenhoek: "Dat duidt erop dat we naar een vaste populatie gaan."

De jachtopziener is er blij mee. "De steenmarter is een predator, een roofdier", zegt hij. "De dieren jagen 's nachts en proberen dan van alles te bemachtigen: ratten, muizen. Daar zijn we heel blij mee. Het is goed voor de biodiversiteit."

De dode steenmarter, die Vrijenhoek in het gras langs de weg vond, wordt opgezet. Het dier zal daarna gebruikt worden in lessen. "Dan kunnen we goed vertellen over wat zich hier allemaal in de polder afspeelt."

Zolders

Steenmarter toeven graag in rotsen of gebouwen. In andere delen van het land worden de dieren regelmatig gesignaleerd op zolders van woonhuizen. De mest en urine die ze daar achterlaten, kan behoorlijk stinken. Net als de restanten van prooien die ze naar zo'n zolder slepen.

Soms kruipen de dieren ook onder de motorkap van een auto, waar ze de tanden in de bedrading zetten.