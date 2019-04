In brand gestoken Brabander overlijdt in Rotterdams ziekenhuis

In het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is dinsdagochtend een 49-jarige man uit Breda overleden die de voorgaande avond in zijn woonplaats in brand was gestoken. Voordat hij bezweek vertelde hij aan de politie dat hij was vastgebonden in een kelderbox. De man zou met benzine zijn overgoten, waarna de boel in de fik werd gezet.