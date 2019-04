Joël Zwarts vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller, die op dit moment op huurbasis uitkomt voor FC Dordrecht, krijgt geen nieuw contract in de Kuip. De optie wordt niet door Feyenoord gelicht. Ook de jeugdspelers Daudè van der Kust, Jeremy van Mullem, Jaron Vicario en Jordie van Leeuwen vertrekken bij Feyenoord.

Zwarts zat in de eerste seizoenshelft twee keer op de bank bij het eerste elftal van Feyenoord, maar speelde voornamelijk in Jong Feyenoord. De aanvaller, die na de winterstop bij FC Dordrecht speelt, kan zowel als linksbuiten en als centrum spits uit de voeten. Zwarts scoorde tot nu toe drie keer voor FC Dordrecht.

Doelman Elber Evora blijft wel langer bij Feyenoord. De optie in het contract van de talentvolle keeper is gelicht, waardoor hij tot de zomer van 2020 nu onder contract staat in de Kuip.