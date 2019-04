Moniz geeft eerste training bij Excelsior: 'Eer om hier te werken'

Ricardo Moniz heeft zijn eerste training bij Excelsior erop zitten. De Rotterdammer stond dinsdagochtend voor het eerst voor de groep, die hij dit seizoen in de Eredivisie moet zien te houden. Moniz heeft met vijf wedstrijden maar kort de tijd om het tij te keren, maar begint met veel vertrouwen aan zijn eerste klus als hoofdtrainer in de Eredivisie.

"De focus spat ervan af, het is een dankbare groep", vertelt Moniz. "Excelsior is een traditionele authentieke club en het is een eer dat ik hier mag werken. Het is de wedstrijd van je leven, dat verantwoordelijkheidsgevoel heb ik wel. Het enige dat je kan doen is een paar procent verbeteren."

Lange termijn

Op dit moment is Moniz in ieder geval de rest van het seizoen hoofdtrainer in Kralingen. Gesprekken over een eventueel langer verblijf zijn nog niet gevoerd. "Het zou misplaatst zijn om al over een langere termijn te praten. Die intentie is er natuurlijk wel, ik zou het een hele mooie uitdaging vinden. Maar mijn eerste taak is de zaak hier veiligstellen", besluit Moniz

Luigi Bruins werkte al eerder samen met Ricardo Moniz, tijdens zijn korte periode bij Red Bull Salzburg in Oostenrijk. "Dat was erg leerzaam, heel veel dingen die hij daar toepaste neem je mee in de rest van je carrière", vertelt Bruins. "Het is een bevlogen trainer. Hij heeft zelf ook een goede techniek en doet vaak dingen voor."

Bekijk hierboven de volledige interviews met Ricardo Moniz en Luigi Bruins