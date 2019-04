Schiedamse coffeeshop krijgt extra lucht

De tijdelijke sluiting van coffeeshop Pas Op in Schiedam is uitgesteld. De eigenaar is naar de rechter gestapt om de beslissing van burgemeester Lamers aan te vechten. Totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan - vermoedelijk half mei - blijft de zaak open.

De Schiedamse burgemeester legde de zaak aan de Hoofdstraat een sanctie op van drie maanden, omdat onlangs een minderjarige een jointje kocht.

Het zogenaamde limonadecafé van eigenaar Bart Bergen vindt de maatregel te zwaar en stapte daarom naar de rechter. De zaak wordt behandeld op 30 april. Dan zal worden getoetst of de maatregel van de gemeente in verhouding is met de geconstateerde overtreding.

"We hebben onze zaken juist prima op orde", zegt Bergen. "Er is een foutje gemaakt en daarom is sluiting van drie maanden veel te zwaar".

Toegangscontrole

Na de overtreding is direct de toegangscontrole verzwaard. Klanten moeten hun identiteitsbewijs laten scannen om te voorkomen dat er rookwaar aan minderjarigen wordt verkocht. "We voeren zelfs actief beleid om parkeeroverlast voor de buurt te voorkomen".

Schiedam mag vanwege het inwonertal vier coffeeshops hebben. Na de sluiting van een shop aan de Boterstraat is er volgens de burgemeester een vacature voor die locatie. Een geschikte uitbater is nog niet gevonden.

Mocht de rechter de gemeente in het gelijk stellen, dan blijven er nog twee coffeeshops over in Schiedam. Het coffeeshopbeleid van de gemeente is vastgelegd over de periode 2014 tot 2018. "Mijn advocaat zal ook dat aanstippen bij de zaak", zegt Bergen.