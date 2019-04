De Haan over eventueel langer verblijf Moniz: 'Na handhaving verder kijken'

Met Ricardo Moniz vond algemeen directeur Ferry de Haan na een snelle zoektocht de nieuwe trainer van Excelsior. Moniz maakt het seizoen in ieder geval af bij de Kralingers, maar praat pas na dit seizoen met De Haan over een eventueel langer verblijf bij Excelsior.

"We hebben ons gefocust op nu en als wij ons gehandhaafd hebben gaan we verder kijken", vertelt De Haan tegenover RTV Rijnmond. "We hebben ook met Ricardo afgesproken dat we er dan pas over praten."

"Wij denken dat Moniz in korte termijn wat teweeg kan brengen bij deze groep", gaat de directeur van de Kralingers verder. "Hij is heel intens bezig met zijn vak en met de jongens. Bij de mindset zal wat moeten veranderen, aan het pure voetbal heeft het nooit gelegen. Misschien moeten andere ogen iets dwingender zijn en dat is nu wat we verwachten van Ricardo."

Bekijk hierboven het volledige interview met Excelsior-directeur Ferry de Haan.