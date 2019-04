Deel van bijzonder paneel na vier eeuwen terug in Dordrecht

Op het schilderij uit de zestiende eeuw staat de prominente Dordtse regentenfamilie Van Beveren afgebeeld. Het kunstwerk maakte in de zestiende eeuw deel uit van een paneel in de Van Beverenkapel van de Grote Kerk in Dordrecht.

De Van Beverenkapel werd in 11572 ontmanteld. In dat jaar werd Dordrecht gereformeerd. De kunst moest de kerk verlaten en verschillende onderdelen van het familieportret werden onderling verdeeld, staat te lezen in het familiestamboek. Mogelijk is het kunstwerk toen verzaagd.

"Het is ongelooflijk dat na al die eeuwen toch nog een stuk ervan opduikt", zegt conservator Sander Paarlberg. "Op een rommelmarkt nog wel."

Het schilderij is tot en met 26 mei te zien in het Dordrechts Museum op de tentoonstelling 'Werk, bid & bewonder'.