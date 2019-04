Brand in loods Bleiswijk: 'Binnen tien minuten kwam alles naar beneden storten'

"Ik heb zelden of nooit zo'n grote brand gezien", zegt de buurman van de getroffen loodseigenaar, Toon van Dijk, over de grote brand die maandagavond woedde aan de Merenweg. "Binnen tien minuten tot een kwartier kwam alles naar beneden storten. Ik ben blij dat de familie en hun beesten er goed vanaf gekomen zijn."

De brand brak maandagavond rond 22:45 uur uit. Hulpdiensten kwamen massaal naar de Merenweg om het vuur te bestrijden. Om het naastgelegen woonhuis te redden, zette de brandweer waterkanonnen in.

Toon van Dijk ging direct naar zijn buren toe. "De vrouw was helemaal in paniek", zegt hij. "Ze heeft een poos bij mij op de bank gezeten, met EHBO erbij."

Buiten werden de twee paarden die naast de loods in een stal stonden in veiligheid gebracht. Ze konden bij de overburen terecht. "Ik heb twee boxen. Die heb ik leeggemaakt", zegt de overbuurvrouw. "Ze stonden vol met rommel. Hooi en kasten enzo. Toen hebben we de paarden eerst in de bak gedaan en daarna binnen gezet."

Een van de paarden is drachtig. "Met de dieren gaat het goed", zegt de overbuurvrouw. "Ze staan nu rustig op de wei. We wachten af wat er verder moet gaan gebeuren."

Het vuur heeft de loods compleet verwoest. Er stonden vooral caravans, bijzondere auto's en motoren in. Ook daarvan is niets meer over.