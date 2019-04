Woningen Hoogvliet ontruimd na keukenbrand

Rond 15:30 uur was in een van de woningen in complex De Rietplaat brand uitgebroken in een keuken. Bij de brand kwam zoveel rook vrij dat is besloten tot een ontruiming.

Eén persoon ademde teveel rook in en moest worden nagekeken door een arts. De oorzaak van de brand in Hoogvliet is nog niet duidelijk.