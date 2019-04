Plannen Feyenoord City ook goedgekeurd door externe deskundigen

De businesscase voor Feyenoord City is goedgekeurd door externe deskundigen. In de nieuwe businesscase zijn risico’s verminderd of weggenomen. Hierdoor wordt voldaan aan de voorwaarden die de gemeente stelt aan haar medewerking aan het Feyenoord City-project, waarvan het nieuwe stadion een onderdeel is.

Dat heeft de wethouder Arjan van Gils (Grote projecten), die over Feyenoord City gaat, in een brief laten weten aan de gemeenteraad. De raad had om het tweede onderzoek gevraagd, naast het onderzoek van International Stadia Group (ISG).

De nieuwe versie is een aanscherping van de eerdere businesscase. De verwachte totale opbrengsten uit het nieuwe stadion zijn naar beneden bijgesteld. Wel stijgt, in de aangepaste businesscase, de jaarlijkse bijdrage voor de club Feyenoord om in het stadion te spelen van 17,5 miljoen euro naar 25 miljoen euro. Deze 'performance fee' wordt daarna jaarlijks met anderhalf procent geïndexeerd.

Wethouder Van Gils zegt dat met deze businesscase recht wordt gedaan aan de afspraken die zijn gemaakt. "Wat je ziet is dat ze iets preciezer gekeken hebben hoe de raming van de bezoekersaantallen is, hoeveel geld er wordt uitgegeven, hoelang mensen in het stadion zouden kunnen verblijven en wat gebeurt buiten het voetbal om in het stadion. Dat betekent misschien dat je zou kunnen zeggen dat je net een paar knoppen anders zou kunnen draaien. Maar per saldo moet het ruimschoots lukken."

Het Rotterdamse stadsbestuur gaat nu de voorwaarden verder uitwerken met Stadion Feijenoord en de club Feyenoord.

Driepartijenovereenkomst

De gemeente Rotterdam, Stadion Feijenoord en de stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas hebben deze week een driepartijenovereenkomst getekend over de gebiedsontwikkeling. Doel is dat elke partij nu nog beter weet wie welke taken en afspraken heeft.

“Het is vooral de stichting die de werving van de terreinen en de uitplaatsing van bedrijven regelt en zorgt dat er gebouwd gaat worden”, zegt Van Gils. "Het stadion moet zorgen voor de financiering om het voor elkaar te krijgen. De gemeente regelt de vergunningen en verstrekt het afgesproken geldbedrag."