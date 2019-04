Bekende (oud)boksers geven kinderen clinic in de Kuip

Rudi Lubbers leert kinderen boksen in de Kuip: 'De bokssport is mijn leven'

Dinsdagochtend was de Kuip het decor van een boksclinic. Bekende Nederlandse boksers gaven les aan kinderen die nog maar net in Nederland wonen. Via dit evenement, georganiseerd door de Feyenoord Foundation, moeten de kinderen beter integreren in de Nederlandse samenleving.

"Wij gebruiken boksen vaak bij maatschappelijke projecten om kinderen meer zelfvertrouwen te geven en weerbaarder te maken", vertelt Manager Maatschappelijke Zaken van Feyenoord Ton Strooband. Dit zijn kinderen die nog niet zo lang in Nederland zijn en daarom in speciale klassen zitten, met sporten proberen we ze te bereiken."

Onder de lesgevende boksers bevonden zich Stephen Danyo en Delano James. "Ik had nog wat andere afspreken staan, maar die heb ik meteen verschoven", vertelt laatstgenoemde. "Boksen wordt soms verkeerd begrepen, dat het niet toegankelijk zou zijn voor kinderen. Ik denk juist dat het heel goed is voor kinderen, alles zit erin. Respect naar elkaar toe, discipline, eigenlijk alles wat je in het dagelijkse leven meemaakt."

Rudi Lubbers

Een andere bekende instructeur tijdens de clinic was bokslegende Rudi Lubbers. De man die ooit tegen Muhammad Ali bokste kwam de laatste maanden vooral in het nieuws vanwege zijn schrijnende woonsituatie in Bulgarije. Inmiddels gaat het beter met Lubbers, die nu bij zijn zoon Marco in Nederland woont.

"Ik word gezonder en gezonder, ik krijg er soms tranen van in mijn ogen hoe het Nederlandse volk met mij begaan is", vertelt Lubbers. "Mensen draaien hun raampje open en roepen naar me, dat is toch mooi. Het is prachtig om hier met die kinderen te werken, de bokssport is mijn leven."

Bekijk hierboven de interviews met Rudi Lubbers, Delano James, Stephen Danyo, René Braad en Ton Strooband.