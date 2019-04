The Times: Dordrecht als alternatief voor Parijs of Barcelona

Een echt verborgen juweel. Zo noemt de Britse krant The Times de stad Dordrecht. In het reiskatern van de krant is Dordt als enige Nederlandse stad opgenomen in een lijst van dertig verborgen juwelen in Europa.

De steden zijn volgens The Times goede alternatieven voor de platgelopen toeristensteden Parijs en Barcelona. Dordrecht heeft volgens de krant een rijke historie. In 1572 werd er de basis gelegd voor het latere Nederland. Ook herinneren honderden Rijksmonumenten aan de Gouden Eeuw.

Directeur Gerben Baaij van Dordrecht Marketing is trots op de vermelding, al kwam die niet helemaal uit de lucht vallen. "Het was niet helemaal een verrassing. We hadden van te voren al contact gehad met The Times. Het is toch een vorm van erkenning."

Er was over en weer veel contact over het artikel. "We moesten een paar foto's opsturen, bij voorkeur zonnige plaatjes. Dan is het afwachten of ze die ook gebruiken, want niet alle steden worden met een foto getoond. Dat is niet gelukt uiteindelijk, maar het is mooi dat we in het lijstje staan", zegt Baaij.

"Toeristen die vaker naar een land komen, hebben de grote bestemmingen wel een keer gezien en die zijn op zoek naar andere plekken. Voor mensen die een keer wat anders willen zien, zijn we natuurlijk een hartstikke mooie bestemming."