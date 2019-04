Rotterdam sloopt 52 woningen in Carnisse voor verbinding naar Zuidplein

Wethouder Kurvers in gesprek met verslaggever Ewoud Kieviet over sloop in Carnisse

De plek waar gesloopt moet worden, bestaat nu uit twee woningblokken met daartussen tuinen die enkel bereikbaar zijn voor de bewoners. Door beide blokken te slopen, ontstaat er op die plek een doorgang naar Hart van Zuid. Op de oude plekken van de woningen wil de gemeente 52 nieuwe woningen bouwen, die ruimer en duurder moeten worden dan de huidige huizen.

Op de kopse kanten die door de sloop ontstaan komen twee woontorens, die zo'n elf verdiepingen gaan tellen. Door de woningen ruimer te maken hoopt de gemeente de diversiteit in Carnisse te vergroten, legt wethouder Bas Kurvers (Bouwen) uit. "Dat worden woningen voor midden en hoge inkomens", zegt Kurvers.

Over twee weken is een inloopavond voor woningeigenaren en bewoners georganiseerd. De kosten van het project zijn ruim 10 miljoen euro. De gemeenteraad van Rotterdam zal over drie maanden beslissen over de aankoop van de woningen.