Fietspad Botlekbrug bijna weer open

Goed nieuws voor fietsers die van de Botlekbrug gebruikmaken. Vanaf maandag is het fietspad op de brug weer open. Omfietsen via de Spijkenisserbrug is dan niet meer nodig.

Aan de kant van Hoogvliet is de definitieve op- en afrit voor het fietspad klaar. Aan de Botlekzijde is er een tijdelijke op- en afrit. In de zomer van 2019 is ook aan deze kant de op- en afrit helemaal klaar.

Verkeersbegeleiders bewaken de veiligheid op de brug en zorgen ervoor dat er geen fietsers meer op het brugdek zijn als de brug open moet voor de scheepvaart.

De Botlekbrug was sinds eind december dicht voor fietsers. Om omrijden via de Spijkenisserbrug aantrekkelijker te maken besloot Rijkswaterstaat iedereen 2,50 euro te geven voor iedere keer dat er omgefietst werd, met een maximum van 150 euro. De helft van de ongeveer vijfhonderd fietsers die dagelijks over de Botlekbrug fietsen, maakte gebruik van de regeling. Er werden ruim achtduizend fietsritjes geregistreerd.