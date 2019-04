Recordhouders Rotterdamse marathons niet kapot te krijgen

Ze liepen afgelopen zondag hun 34e Marathon Rotterdam: Herman Wilton (69) en Theo Cummins (62). Samen met nog twee andere mannen hebben zij hiermee een bijzonder record in handen. De rivaliteit zit diep, want ze willen die titel voor zichzelf.

Herman en Theo zijn vastberaden. De heren hadden allerminst een ideale voorbereiding op hun 34e marathon. Herman had last van een longembolie, terwijl Theo een kuitblessure had. Hij twijfelde op de dag van de Marathon Rotterdam of hij überhaupt zou starten. "Gelukkig heb ik hem uit gestrompeld", zegt Theo.

Het huis van Herman hangt vol met medailles van de Marathon Rotterdam. In 1985 miste hij de Elfstedentocht, waardoor Herman nog iets anders wilde doen. "Toen is het een beetje uit de hand gelopen", blikt hij terug.

De mannen moeten de titel van de meeste gelopen marathons van Rotterdam delen. En dat is niet makkelijk voor hen. "Niet verder vertellen, maar hier heb ik wel een beetje moeite mee", lacht Herman. "Het is niet alleen 34 marathons, maar ook 34 jaar van je leven." Theo gaat een stapje verder. "Wim Sonneveld zei ooit in een conference: 'Ik prijs hen de hemel in en zaag de poten onder hun stoel vandaan'. Nou, daar ga ik nu mee beginnen", grijnst Herman.