'Kom maar kijken, ik heb niets te verbergen'

Restaurant Fjord is één van de zeven bedrijven in Rotterdam die onder verscherpt toezicht staat van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). "Ik had inderdaad last van wat muizen. Wij zitten aan het water bij de Leuvehaven. Daar waren ze aan het werk en daardoor kreeg ik er tijdelijk nieuwe huisdieren erbij", verzucht eigenaar Cheng.



Niet schoon genoeg

Ook voldeed zijn keuken niet aan de scherpe eisen van de inspectie. "Onder bepaalde randjes en in scharnieren en voegen was het niet schoon genoeg. Dat is nu vervangen of wordt extra schoongemaakt", zegt Cheng.

Volgens de restauranteigenaar balen hij en zijn chefs 'als een stekker' van de situatie. "Wij zijn al 6,5 jaar een goed lopend bedrijf en hebben even een steekje laten vallen. Maar de inspectie is wel heel erg streng en blijft ons nog een jaar lang nacontroleren."