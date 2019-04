'Niemand loopt met een lijk door hartje Leerdam'

Sander Janssen, die Jeroen S. bijstaat, formuleerde het kernachtig: "Onder de eis tot levenslang van het OM ligt een flinterdunne basis als bewijs."

De advocaat gebruikte net als in zijn pleidooi voor Willem Holleeder een powerpoint presentatie om zijn woorden kracht bij te zetten. Hij liet foto's zien van het centrum van Leerdam, die hij van Google streetview had gehaald.

"Dit is het pand aan de Poorterij. Hier zou Onno Kuut op 16 maart 2009 zijn gemarteld en vermoord. Dit is cruciaal voor het OM, anders kunnen ze deze vier verdachten niet aan de moord linken." Janssen ging naar de volgende foto. "Dit is de Bergstraat in Leerdam. Daar stond de auto geparkeerd, waarmee het lichaam van Kuut naar de duinen bij Hoek van Holland is gebracht."

Over straat

De advocaat vroeg de rechtbank alles te visualiseren."Stel u voor, Kuut wordt gedood in dit pand. Niemand merkt iets, er zijn geen sporen. Het lichaam moet via een gemeenschappelijk trappenhuis naar buiten worden gedragen. Dan over straat, door het centrum van Leerdam, naar de auto. Mensen staan op het balkon, laten hun hond uit. En niemand heeft iets gezien? En er zijn geen sporen?"

Volgens Sander Janssen is het hoogst onwaarschijnlijk dat de vier verdachten dit scenario zouden hebben gekozen. "Je gaat toch niet met een lijk door het centrum van Leerdam lopen? En dan rijden ze 90 kilometer naar Hoek van Holland om het lichaam te begraven. Terwijl de Biesbosch om de hoek ligt. Zou een 'professionele organisatie', zoals het OM dit viertal ziet, dit doen?"

Janssen zette ook vraagtekens bij de track-and-trace-gegegevens van de auto's van de verdachten. De auto van zijn cliënt Jeroen S. zou meerdere keren op en neer zijn gereden naar Hoek van Holland. "Maar waaruit blijkt dat hij ook daadwerkelijk in die auto zat? Hij leende hem regelmatig uit."

Net als zijn collega's betwist de advocaat de keuze van deze vier verdachten, de 'tattookillers' genoemd. "Volgens een getuige waren er wel 30 personen met zo'n tatoeage op de rug. Het OM heeft niet aannemelijk gemaakt waarom het precies deze vier verdachten moeten zijn."

Rode vezels

Advocate Gitte Stevens, die Brian S. bijstaat, besteedde zelfs een aanzienlijk deel van haar pleidooi aan andere, potentiële verdachten: Steven C. "Hij heeft een huisje in Hoek van Holland en heeft ook vastgezeten voor deze zaak." En ook Michel B., met wie Kuut een financieel conflict had. "Daar ligt een motief. In een van de auto's zaten rode vezels die kunnen overeenkomen met een trui van Michel B."

Het was opvallend: advocaten die bijna de rol van rechercheur op zich namen, om hun eigen cliënten vrij te pleiten. Waar maandag werd gesproken over een ' spannend boek zonder bewijs', koos Stevens voor een andere beeldspraak.

Ze verwees naar de dvd, die de verdachten zouden hebben bezorgd bij Michel B., van Scarface. Daarmee zouden ze volgens het OM hebben willen benadrukken dat zij de baas waren. Stevens: "Het verhaal van het OM is een film."

Datzelfde OM mag donderdag nog een keer reageren op de kritiek van de advocaten. Daarna gaat de Rotterdamse rechtbank nadenken over de betrokkenheid van de vier verdachten.