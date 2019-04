Rijnmond in 5 minuten: dinsdag 9 april

Presentator Suzanne Mulder ging langs bij een loods aan de Merenweg in Bleiswijk, waar maandagavond een heftige brand woedde. Het pand werd compleet verwoest. Mulder praat met de buren na over de brand.

Verder is er een reportage te zien over de bekende Rotterdamse verzetsstrijder Marinus van der Stoep. Een aantal wapens van hem is vanaf woensdag te zien in Museum Rotterdam 40-45 NU. Bovendien kun je kijken naar een reportage over Jillian Bryant-Kramer uit Herkingen, die vanwege de aankomende brexit de Nederlandse nationaliteit heeft aangenomen.