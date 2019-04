Asbest vrijgekomen bij grote brand in Bleiswijk

Bij de grote brand in Bleiswijk maandagavond is toch asbest vrijgekomen. Dat meldt de gemeente Lansingerland dinsdagmiddag. Het spul zat in het dak van een bijgebouw van de loods aan de Merenweg die maandagavond in vlammen opging.

Het gaat om een dak met een oppervlakte van zo'n veertig vierkante meter. De asbest is deels op een naastgelegen terrein terechtgekomen. De gemeente Lansingerland en een gespecialiseerd bedrijf bekijken nog hoe ze het asbest het best kunnen verwijderen.

De brand brak maandagavond rond 22:45 uur uit. De vlammen waren in de wijde omgeving te zien. In de loods stonden caravans, auto's en motoren. Alles is verloren gegaan. Er vielen geen gewonden.