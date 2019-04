Patricia Paay en Johan Vlemmix begraven strijdbijl

Patricia Paay en Johan Vlemmix hebben de strijdbijl begraven. De twee lagen maanden in de clinch nadat Vlemmix had aangekondigd een sekspop te willen laten maken van de in Rotterdam geboren zangeres.

De rechter had bepaald dat Vlemmix 'beledigend en onnodig krenkend' was toen hij vorig jaar in de media vertelde over zijn plannen voor de sekspop. Hij moest 2000 euro aan haar betalen als schadevergoeding. Vlemmix ging daartegen in beroep.

Dinsdag lieten Paay en Vlemmix weten het geld te doneren aan Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Het beroep is daarop ingetrokken. "Zij beschouwen hiermee de zaak als afgedaan en zijn blij dat ze er op deze manier zijn uitgekomen", lieten ze via de juridisch adviseur van Paay weten.