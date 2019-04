Zoekraken 275 stembiljetten in Vlaardingen blijft mysterie

Hoewel de stemmen op het bureau drie keer opnieuw geteld zijn, bleef er een tekort van 275 stemmen. Raadslid Tim Thiel van de Fractie Boers stelde vragen aan het college in Vlaardingen over het voorval.

De gemeente Vlaardingen laat in een reactie weten dat fouten in het telproces niet uitgesloten kunnen worden. "Het tellen is een handmatig proces, dus mensenwerk", reageert het college. Bij de volgende verkiezingen wil de gemeente betere voorlichting geven over het telproces.