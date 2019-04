Astronauten, ufo's en aliens te zien vanuit Rotterdamse tram

Reizigers in de Rotterdamse tram kunnen vanaf dinsdag opeens oog in oog staan met aliens, ufo's, robots en astronauten. De buitenaardse objecten worden door middel van een computer gemixt met beelden die je normaal gesproken zou zien als je door de achteruit van de tram kijkt.

Het project is een initiatief van de Kunsthal Rotterdam, ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Science Fiction: A Journey into the Unknown'. Die tentoonstelling laat aan de hand van 850 objecten een overzicht zien van meer dan honderd jaar sciencefiction.

De achterkant van een RET-tram is in één nacht tijd verbouwd om dit mogelijk te maken. "Nietsvermoedende passagiers denken dat ze door een normale achterruit kijken, maar in werkelijkheid is dit een scherm waarop buitenaardse beelden voorbijkomen", zegt Maurice Unck van de RET. "Ik vind het geweldig dat we op deze manier heel Rotterdam een onvergetelijke reis kunnen bieden."

"Door middel van deze speciale augmented reality installatie in een tram willen we Rotterdammers letterlijk een stap in het onbekende laten maken", zegt Emily Ansenk, directeur van de Kunsthal. "Iedereen in de stad kan even met de fascinerende wereld van sciencefiction in aanraking komen."